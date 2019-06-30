"صحة أسيوط" تستعد لمبادرة الكشف عن سرطان الثدى بتدريب مدخلى بيانات الوحدات

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط،عن انتهاء استعداداتها لاستقبال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "100 مليون صحة" لدعم المرأة المصرية والكشف عن سرطان الثدي والأمراض غير السارية بمحافظة أسيوط والتي سوف تبدأ فى الأول من يوليو المقبل.



وأوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه تم تدريب مدخلي البيانات على مستوى المحافظة على البرنامج الخاص بالمبادرة بمعرفة مركز معلومات المديرية، وذلك من خلال الاستعلام بالرقم القومي للسيدة لتحديدها كمستهدفة بالمبادرة واستكمال باقي الإجراءات اللازمة لها من توعية أو فحص أو إحالة لأقرب مكان للتقييم.



وأوضح الدكتور أسامة حجازي، مدير عام الرعاية الأساسية والطب الوقائي ومنسق المبادرة، أنه تم شرح دور مدخل البيانات خلال المبادرة والتعرف على المعوقات والعمل على حلها.



وأضاف الدكتور أسامة حجازي، أنه تم إيضاح أهم النقاط التي تهدف للوصول بالمبادرة للمستوى المرجو في النهاية.



وأكد أن الحملة سوف تبداء أول يوليو في 154 وحدة صحية بأسيوط بواقع فرقة بكل وحدة مكونة من 4 أفراد (طبيبة وممرضة للعمل مدخل بيانات وممرضة للقياسات الضغط والوزن والطول والسكر وممرضة تنظيم أسره أو رائده للتثقيف الصحي) ليصبح إجمالي الفرق العاملة 616 وفترة العمل من 9 صباحًا إلى 3 عصرًا في أيام العمل الرسمية فقط بدون العطلات وأن الفئة المستهدفة من السيدات من عمر 18 فأكثر.