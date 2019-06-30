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منوعات

وفاة 4 أشخاص فى فرنسا بسبب موجة الحر

الأحد 30/يونيو/2019 - 03:27 ص
وفاة 4 أشخاص فى فرنسا
وفاة 4 أشخاص فى فرنسا بسبب موجة الحر
وكالات
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توفي أربعة أشخاص في فرنسا منذ بدء موجة الحر غير المسبوقة قبل ستة أيام.

وأعلنت السلطات الفرنسية في إقليم فوكلوز جنوبي البلاد، أنه تم نقل ستة أشخاص يعانون ارتفاعا في الحرارة إلى المستشفيات، حيث توفى أحدهم فيما لايزال آخر بحالة حرجة.

من جانبه أعلن رئيس بلدية مدينة سيرناي شرقي فرنسا وفاة شخصين الخميس الماضي إلى جانب عامل بناء كان يعمل على سطح أحد المنازل في غرب فرنسا.

وسجلت فرنسا أمس "الجمعة " أعلى درجة حرارة على الإطلاق في ضوء موجة الحر الاستثنائية التي تجتاح أوروبا.

و ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن فرنسا سجلت أعلى درجة حرارة عندما تجاوزت عتبة 45 درجة مئوية في فيلفياي.

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