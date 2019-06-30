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محافظات

باسيرو كاندى: الحسابات فى المجموعة السادسة أصبحت معقدة وكل الاحتمالات مفتوحة

الأحد 30/يونيو/2019 - 12:46 ص
باسيرو كاندى: الحسابات
باسيرو كاندى: الحسابات فى المجموعة السادسة أصبحت معقدة وكل ا
الاسماعيلية :- محمود الكيلانى
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اكد باسيرو كاندي، المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو أن لقاءه مع منتخب بنين الذي تعادل خلاله سلبيًا جاء قويًا لغاية، وقد سنحت لنا فرصة مؤكدة للتهديف في الشوط الأول ولكن لم نوفق في ذلك.

وأضاف أن المهاجمين والمدافعين في كلا الفريقين كانوا في قمة التألق، لذا باتت كل الحسابات في المجموعة معقدة لغاية وكل الاحتمالات مفتوحة.

وأوضح أن مباراتنا مع غانا القادمة صعبة للغاية، وسوف نحاول الفوز بها بأي شكل من الأشكال، والحصول على الثلاث نقاط والتأهل للدور التالي.

ومن جانبه قال ميشيل دوسييه المدير الفني لمنتخب بنين، إنه على الرغم من التعادل أمام غينيا بيساو إلا أننا قادرون على التأهل للدور التالي للبطولة بالفوز على فريق الكاميرون.

وأضاف أن فريقه لعب مباراة قوية للغاية ولكن رغبة لاعبيه في الفوز أصاب أدائهم بالتسرع في إنهاء الهجمات حتى افتقدنا مع مرور الوقت الانضباط التكتيكي.

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