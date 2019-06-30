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رياضة

البيرو تهزم الأوروجواى وتبلغ المربع الذهبى

الأحد 30/يونيو/2019 - 12:42 ص
البيرو تهزم الأوروجواى
البيرو تهزم الأوروجواى وتبلغ المربع الذهبى
وكالات
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فجرت البيرو مفاجأة كبيرة وأقصت الأوروجواي من ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، بفوزها عليها بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما سلبا.

وبعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل احتكم الفريقان إلى ركلات ترجيحية، كان نجم الأوروجواي وهدافها لويس سواريز الوحيد الذي يهدر فيها من التسديدة الأولى.

وتلتقي البيرو في نصف النهائي مع تشيلي حاملة اللقب في آخر نسختين التي أقصت كولومبيا بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما سلبا صفر-صفر، وفي نصف النهائي الثاني، يلعب في مباراة قمة الارجنتين والبرازيل المضيفة.

وهذه المباراة الثالثة في ربع النهائي تحسم بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي، ووحدها الأرجنتين سجلت هدفين في مرمى فنزويلا.

وخاضت البيرو ربع النهائي للمرة التاسعة تواليا منذ 1997، وبلغت في هذه الفترة نصف النهائي ثلاث مرات في 1997 و2011 و2015.

وتملك الأوروجواي الرقم القياسي بعدد مرات احراز اللقب (15 آخرها في 2011)، بفارق لقب عن الارجنتين، فيما توجت البيرو مرتين في 1939 و1975.

وخاضت الأوروجواي المواجهة بعد صدارة مجموعتها بفوزين على الاكوادوار (4-صفر) وتشيلي (1-صفر) وتعادل مع اليابان (2-2).

أما البيرو فكانت احد منتخبين احتلا المركز الثالث وتأهلا الى ربع النهائي، بفوز على بوليفيا (3-1)، وتعادل مع فنزويلا (صفر-صفر) وخسارة أمام البرازيل صفر-5.


وقال قائد الاوروجواي دييجو جودين "افتقدنا للهدف. نفكر بكل من شجعنا وعائلاتنا. لم ننجح برغم تقديمنا مستوى لافتا في هذه البطولة. لقد اقصينا بطريقة غير عادلة. وهذا اسوأ ما يمكن ان يحصل لنا".

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