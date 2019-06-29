أوروجواي تودع كوبا أمريكا أمام بيرو بعد إهدار سواريز ركلة ترجيح

تلقت أوروجواي الحاصلة على لقب كأس كوبا أمريكا لكرة القدم 15 مرة صفعة قوية بالخروج من البطولة بعد الخسارة 5-4 أمام بيرو بركلات الترجيح بعد التعادل بدون أهداف في دور الثمانية اليوم السبت وإلغاء ثلاثة أهداف لها.



وأهدر لويس سواريز أول ركلة ترجيح لأوروجواي قبل أن ينجح جميع اللاعبين الآخرين في التنفيذ بنجاح وحسم إديسون فلوريس تأهل بيرو إلى الدور قبل النهائي.



وتلعب بيرو ضد تشيلي فيما تلعب البرازيل ضد الأرجنتين في المواجهة الأخرى للدور قبل النهائي.



وسيطرت أوروجواي على اللعب لكن تم إلغاء أهداف جيورجيان دي أراسكايتا وإدينسون كافاني وسواريز بداعي التسلل بعد تدخل حكم الفيديو المساعد.

وأصبحت أوروجواي ثالث من يودع البطولة بركلات الترجيح بعد باراجواي أمام البرازيل وفوز تشيلي على كولومبيا.



ولا يتم العمل بنظام الوقت الإضافي في دور الثمانية في كوبا أمريكا لكن ذلك سيحدث في الدور قبل النهائي والمباراة النهائية.