الخارجية الإيرانية: أحد خياراتنا الانسحاب من الاتفاق النووي

قال متحدث باسم الخارجية الإيرانية، يوم السبت، إن الدبلوماسية في فهم وقاموس حكام الولايات المتحدة تعني ”العقوبات والإرهاب الاقتصادي“، مشيرًا إلى أن ”أحد خيارات طهران هو الإنسحاب من الاتفاق النووي”.



ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية قوله ”نرد على الدبلوماسية بدبلوماسية وعلى الضغوط بالمقاومة“، مضيفًا ”يبدو أن الدبلوماسية في قاموس حكام أميركا تعني العقوبات والإرهاب الاقتصادي“.



وأوضح موسوي إن ”وفاء أوروبا بالتزاماتها في الاتفاق النووي تجاه إيران هو السبب الأكثر أهمية الذي يدفع إيران للبقاء في هذا الاتفاق“.

وأضاف ”إذا لم نكن متأكدين من ذلك، فإن أحد الخيارات هو انسحاب إيران من الصفقة النووية واتخاذ القرارات المستقبلية“.



وعقد الاجتماع الثاني عشر للجنة المشتركة للاتفاق النووي يوم الجمعة في فيينا، عاصمة النمسا.



وقال نائب وزير الخارجية عباس عراقي ونائبة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، هيلغا شميد، إن المفاوضات كانت جيدة وأن الآلية المالية الأوروبية مع إيران أصبحت جاهزة.