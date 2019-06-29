فيتل يرتدي قناع الشجاعة بعد مشكلة التجارب التأهيلية

تلقت آمال سيباستيان فيتل، في قيادة فيراري لفوزه الأول هذا الموسم في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات ضربة قوية اليوم السبت عندما اضطر للجلوس في مرأب الفريق وهو يشاهد زميله ارل لوكلير يحصد مركز أول المنطلقين.



وفي يوم استمتع فيه الفريق الإيطالي بتفوق نادر على مرسيدس لم يشارك السائق الألماني في الفترة الأخيرة من التجارب التأهيلية بعدما فشل الطاقم الفني في إصلاح مشكلة في السيارة.



وقال فيتل "بالتأكيد السيارة كانت معطلة ولم أستطع النزول إلى الحلبة. فقدنا أجزاء في (الفترة الثانية للتجارب) ثم توقفت في الفترة الثالثة تماما.



"الفريق حاول فعل كل شيء لكننا لم نستطع إصلاح العطل في الوقت المناسب. هذا محبط لكن لا يمكنني فعل أي شيء داخل السيارة ولم يكن خطأ أي شخص".



وأضاف "حاولنا فعل كل شيء لإصلاح الأمر لكن لم نستطع".



وسينطلق فيتل من المركز التاسع غدا الأحد بفضل عقوبة ضد كيفن ماجنوسن سائق هاس والذي تأهل في المركز الخامس.

وحصل فيراري على مركز أول المنطلقين مرتين في ثلاثة سباقات إذ انطلق فيتل من المقدمة في كندا وهو السباق الذي خسره بعد عقوبة زمنية مثيرة للجدل.



وهذه هي المرة الثانية التي يحصل فيها لوكلير القادم من موناكو على مركز أول المنطلقين بعد البحرين في مارس آذار وخسر السباق أيضا بعد مشكلة في المحرك قرب النهاية.



وفاز مرسيدس في جميع السباقات الثمانية هذا الموسم ونال المركزين الأول والثاني في ستة منهم.