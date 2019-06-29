ترامب يعلن توقيع اتفاق تجاري جديد مع كوريا الجنوبية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كوريا الجنوبية، اليوم، توصله لاتفاق تجاري جديد مع كوريا الجنوبية لإصلاح الخلل في الميزان التجاري بين البلدين.



وقال ترامب في تصريحات مساء اليوم عبر حسابه على موقع تويتر إنه الآن في كوريا الجنوبية، وتوصل مع الرئيس مون جيه إن، إلى اتفاق تجاري جديد بين البلدين مشيرا إلى أنها صفقة أفضل بكثير من القديمة التي حلت محلها اليوم.



وأضاف الرئيس الأمريكي "اليوم سأزور قواتنا وأتحدث معها في كوريا الجنوبية، كما سأذهب أيضًا إلى المنطقة المجردة من السلاح بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية".



واختتم رسالته قائلا "لقد كان لقائي بالرئيس مون جيدًا".



ووصل الرئيس الأميركي في وقت سابق اليوم إلى كوريا الجنوبية بعد دعوته الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون إلى عقد لقاء في المنطقة منزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة الكورية.



وكان ترامب قال أثناء مشاركته في قمة مجموعة العشرين في اليابان إنه يمكنه ان يقابل رئيس كوريا الشمالية على المنطقة المنزوعة السلاح لمجرد مصافحة يده والقول مرحبًا.



وفي حال تم اللقاء بين ترامب وكيم في المنطقة المنزوعة السلاح، فستكون الأولى في المكان الذي يحمل رمزية كبيرة، حيث أنشئت بموجب الهدنة التي وضعت حدا للحرب الكورية (1950-1953)، التي دارت بين قوات الجنوب المدعومة من تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة وقوات الشمال المتحالفة مع الجيش الصيني.

