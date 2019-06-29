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عالم

4 مدن مصرية تقطف ثمار بطولة الأمم الأفريقية

السبت 29/يونيو/2019 - 11:33 م
جريدة الدستور
وكالات
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انتعشت حركة السياحة والتجارة في المدن المصرية المستضيفة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية CAN 2019 والمقامة في مصر حاليا، في الفترة من 21 يونيوحزيران إلى 19 يوليوتموز وتستضيفها مدن القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس.

ويشير عماري عبدالعظيم عضو شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية في القاهرة، إلى أن الفرق الرياضية والجاليات الأفريقية المصاحبة لها أنعشت حركة السياحة في العاصمة، التي تنوعت بها المزارات السياحية، وحظيت برواج كبير على مستوى السياحة والطيران.

ويقول إن استضافة الحدث الأفريقي الرياضي الأهم، يعتبر رصيدا إضافيا للسياحة المصرية التي تبدأ في التعرف على سوق واعدة للسياحة كانت مهملة منذ سنين فائتة.

ويضيف أن هيئات تنشيط السياحة سوف تستغل هذه المناسبة التي تضع مصر في بؤرة اهتمام القارة الأفريقية وتحت أنظار العالم لتبدأ في إعداد برامج جديدة للتسويق السياحي.
وتحتضن مدينة القاهرة 3 ملاعب للبطولة وهي القاهرة والسلام والدفاع الجوي، وتستضيف 12 فريقا من أصل 24 فريقا مشاركا في البطولة.

وطرأت تغيرات إيجابية على نسب الحجوزات الفندقية والمزارات السياحية قدرها عضو شعبة السياحة والطيران، بـ30% زيادة، وذلك خلال أول أسبوعين منذ انطلاق البطولة.

وعن المزارات الأكثر إقبالا، يشير عماري عبدالعظيم إلى أن المزارات الدينية ومنطقة الأزهر يفضلها الأفارقة بشكل كبير، فضلا عن السياحة الثقافية والأثرية في منطقة الأهرامات وأبوالهول والمتحف المصري، كما أن عددا من المشجعين يفضل الرحلات النيلية ليلا.

مدينة الإسكندرية، عاصمة مصر الثانية استضافت هي الأخرى، 4 منتخبات أفريقية في الوقت الذي تحظى فيه المدينة بإقبال كبير إذ تعتبر القبلة الأولى للمصطافين في مصر.

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