ميلشيات الوفاق تلاحق مؤيدو الجيش الليبي في غريان

ذكرت صحيفة المتوسط الليبية، مساء اليوم، أن ميلشيات حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليًا، تقوم بملاحقة مؤيدي الجيش الوطني الليبي في مدينة غريان التي سيطروا عليها منذ يومان.



ونقلت الصحيفة عن مصدر محلي بالمدينة (طلب عدم ذكر اسمه)، قوله إن الأوضاع في غريان شهدت هروب العديد من أهالي المدينة من المؤيدين للجيش، بعد سيطرة قوات الوفاق تخوفا من القبض عليهم، وأن البعض قبض عليهم من منازلهم، وأفرج عن البعض الأخر.



وأكد المصدر، أن هناك حالات تم التمثيل بجثثها، مشيرا إلى أن الأفعال التي صدرت قد تكون عن حالات فردية.



يشار إلى أن الميلشيات التابعة لحكومة الوفاق التي تمكنت من السيطرة على أجزاء مدينة غريان الحميس، قامت بتصفية 40 جريحًا من قوات الجيش الليبي كانوا قد وصلوا إلى مستشفى غريان الجمعة، بعد إصابتهم في معارك استعادة المدينة من الميلشيات.