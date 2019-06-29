سواريز يقضي على أحلام بلاده في "كوبا أمريكا 2019"

خرج المنتخب الأوروجواي من الدور ربع النهائي لبطولة "كوبا أمريكا 2019"، على يد منتخب بيرو، إثر هزيمته أمامه بركلات الجزاء الترجيحية، اليوم السبت.



وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الجزاء الترجيحية مباشرة، وذلك وفقا للوائح البطولة.



وتسبب النجم الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، في خسارة منتخب بلاده، بإهداره الركلة الترجيحية الأولى، حيث انتهت الركلات بواقع: (5-4) لمنتخب بيرو.



وضرب منتخب بيرو موعدا بذلك، في الدور قبل النهائي للبطولة، مع حامل اللقب، نظيره التشيلي، الذي فاز بدوره على منتخب كولومبيا، وبالطريقة نفسها، بركلات الجزاء الترجيحية.