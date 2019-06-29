اختتام أعمال دورة الهيئة التشريعية العليا في الصين

اختتمت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين، دورتها التي امتدت 5 أيام وتعقد كل شهرين، اليوم (السبت)، حيث تبنت قانونا بشأن إدارة اللقاحات وعدة قرارات.



وترأس لي تشان شو، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الاجتماع الختامي الذى حضره 171 من أعضاء اللجنة.



وخلال الاجتماع، تبنى المشرعون قرارا بمنح العفو الخاص لبعض السجناء بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.



وفي خطاب ألقاه في الاجتماع، أكد لي الأهمية السياسية والقانونية لقرار العفو الخاص، ودعا إلى فهم دقيق لمبادئ وتغطية العفو، وكذلك التعامل العادل والقائم على القانون.



كما أشاد بقانون إدارة اللقاحات، وقال إن القانون سيوفر أسلحة قانونية قوية لحماية صحة الشعب.



ودعا لي إلى بذل الجهود لجمع الآراء بغية تحسين مسودتي فصلي الزواج والأسرة والميراث في القانون المدني، حيث راجعهما المشرّعون خلال الجلسة.



كما صدق المشرعون على الحسابات الختامية للحكومة المركزية لعام 2018 ومرروا تقريرا بشأن مؤهلات نواب بعينهم. كما تبنوا قرارات بشأن التعيينات والفصل.



كما دعا لي إلى تطبيق أفضل لميزانية الحكومة وتصحيح شامل للمشكلات التي عثر عليها الفحص، وكذلك بذل المزيد من الجهود لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصغيرة والمتوسطة.



وقبل انطلاق فعاليات الاجتماع الختامي، ترأس لي اجتماع رؤساء اللجان الخاصة بالمجلس للاستماع إلى تقارير بشأن المسودات المقدمة للتصويت عليها.