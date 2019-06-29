"إس-400" الروسية.. أردوغان يصمد أمام ضغوط ترامب
السبت 29/يونيو/2019 - 11:24 م
في اليوم الثاني لأعمال قمة "العشرين" بمدينة أوساكا اليابانية، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرتين ثبات موقف بلاده من اقتناء منظومات "إس-400" الروسية المضادة للجو.
وخلال لقاء جمعه على هامش أعمال القمة، اليوم، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أكد أردوغان له عدم وجود أي تأجيل في إنجاز صفقة توريد الصواريخ، قائلا: "نواصل مراقبتنا لعملية توريد منظومة إس-400 فيما يتعلق باتفاقنا".
وأضاف: "وفقا لاعتقادي، لا توجد أي معوقات بخصوص صفقة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400".
وأشار أردوغان أيضا إلى أن الاتفاق الروسي التركي حول "إنتاج الصواريخ المشترك، بما في ذلك نقل التكنولوجيا يمثل أولوية لتعاوننا".
وخلال لقاء جمعه على هامش أعمال القمة، اليوم، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أكد أردوغان له عدم وجود أي تأجيل في إنجاز صفقة توريد الصواريخ، قائلا: "نواصل مراقبتنا لعملية توريد منظومة إس-400 فيما يتعلق باتفاقنا".
وأضاف: "وفقا لاعتقادي، لا توجد أي معوقات بخصوص صفقة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400".
وأشار أردوغان أيضا إلى أن الاتفاق الروسي التركي حول "إنتاج الصواريخ المشترك، بما في ذلك نقل التكنولوجيا يمثل أولوية لتعاوننا".