"إس-400" الروسية.. أردوغان يصمد أمام ضغوط ترامب

في اليوم الثاني لأعمال قمة "العشرين" بمدينة أوساكا اليابانية، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرتين ثبات موقف بلاده من اقتناء منظومات "إس-400" الروسية المضادة للجو.



وخلال لقاء جمعه على هامش أعمال القمة، اليوم، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أكد أردوغان له عدم وجود أي تأجيل في إنجاز صفقة توريد الصواريخ، قائلا: "نواصل مراقبتنا لعملية توريد منظومة إس-400 فيما يتعلق باتفاقنا".



وأضاف: "وفقا لاعتقادي، لا توجد أي معوقات بخصوص صفقة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400".



وأشار أردوغان أيضا إلى أن الاتفاق الروسي التركي حول "إنتاج الصواريخ المشترك، بما في ذلك نقل التكنولوجيا يمثل أولوية لتعاوننا".