كبير المستشارين السياسيين الصينيين يلتقي مسؤولا من كوريا الديمقراطية

اجتمع كبير المستشارين السياسيين الصينيين وانج يانج مع كيم وان سو، رئيس اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لإعادة التوحيد الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.



وأعرب وانج، رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، عن رغبته في توسيع التبادلات مع اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لإعادة التوحيد الوطني لكوريا الديمقراطية للإسهام في حماية العلاقات بين الصين وكوريا الديمقراطية وتدعيمها وتطويرها.



وقال وانج إنه يتعين على البلدين اتباع التوافقات التي توصل إليها زعيما البلدين في تعميق الاتصال السياسي رفيع المستوى، في حين العمل على تنظيم أحداث تذكارية للاحتفال بالذكرى الـ70 للعلاقات الدبلوماسية الثنائية، وتعزيز التعاون البراجماتي والتبادلات الشعبية.



ومن جانبه، أعرب كيم وان سو عن استعداد اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لإعادة التوحيد الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لتعزيز التعاون والتبادلات مع المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني من أجل تعزيز العلاقات بين الدولتين