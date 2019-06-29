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عالم

كوريا الشمالية: عرض ترامب للقاء كيم "مثير للاهتمام"

السبت 29/يونيو/2019 - 11:21 م
جريدة الدستور
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أعلنت كوريا الشمالية أنها منفتحة تجاه اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعقد لقاء دون ترتيب مسبق بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون بمنطقة الحدود بين الكوريتين.

وقالت النائبة الأولى لوزير الخارجية في بيونجيانج شو سون هوي اليوم السبت وفقا لما نقلته عنها وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية إن بلادها ترى ذلك "عرضا جديرا بالاهتمام"، إلا أنها استدركت بأن الاقتراح لم يقدم رسميا لكوريا الشمالية.

وكان ترامب عرض على موقع تويتر استعداده لاستقبال كيم غدا الأحد في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين "لأتصافح معه وأقول له أهلا" على حد قوله.

وتوجه ترامب في أعقاب اختتام قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية اليوم السبت إلى سول عاصمة كوريا الجنوبية لإجراء مباحثات مع رئيسها مون جاي إن بشأن النزاع النووي مع كوريا الشمالية.

ونقل عن شو قولها إنها تعتقد أن لقاء قمة مع الرئيس ترامب يمكن أن يكون فرصة إضافية هامة في سبيل تعميق العلاقات الشخصية بين الزعيم كيم والرئيس الأمريكي.

وقال ترامب عقب تغريدته بقليل إنه قدم فقط اقتراحا لجس النبض، مشيرا إلى انه لا يعلم ما إذا كان كيم حاليا في كوريا الشمالية على الإطلاق.

وذكر مكتب الرئيس الكوري الجنوبي في رد فعله على تغريدة ترامب، إنه حتى الآن لم يتقرر شيء.

وقالت متحدثة باسم مكتب رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن: "لم يتغير شيء في موقفنا الذي يرحب باستئناف الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة."

كان اللقاء السابق بين ترامب وكيم في فيتنام خلال فبراير الماضي فشل بسبب عدم قدرة الرئيسين على التوافق بشأن المسألة الرئيسية الخاصة بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

كان اللقاء الأول بينهما في سنغافورة عام 2018 أعطى مؤشرات مبشرة، إلا أن المباحثات التي جرت عن نزع السلاح النووي الذي اتفق عليه في سنغافورة بصورة عامة تجمدت منذ قمة هانوي.

ودافع ترامب مجددا عن "علاقته الطيبة" بالزعيم الكوري الشمالي الذي يتهم بالوحشية في تعامله مع شعبه، حيث قال: "إنه لأمر جيد أن نتعايش معا".

وأوضح ترامب أنه لا يمكن أن تحدث حرب إلا إذا اتخذ هو كرئيس للولايات المتحدة قرارا بها ولا يمكن أن تنشب هذه الحرب طالما قام هو بإجراء مباحثات.

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