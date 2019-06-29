كلويفرت: كان من الهام ألا نخسر أمام غانا لنحافظ على حظوظنا

صرح الهولندي باتريك كلويفرت المدرب المساعد لمنتخب الكاميرون، بأنهم لعبوا أمام غانا من أجل عدم الخسارة في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا 2019 بمصر.



وقال كلويفرت في تصريحاته عقب نهاية المباراة: "أهدرنا العديد من الفرص في مباراة اليوم، لكننا راضون بالتعادل أمام فريق كبير بحجم غانا، يضم مجموعة كبيرة من النجوم."



وتعادل المنتخب الكاميروني أمام غانا بدون أهداف في لقاء شهد تبادل عناصر كل فريق للفرص دون أن تكون هناك محاولة ناجحة في تجاوز حارس المرمى لتعرف الطريق نحو الشباك.



وأضاف كلويفرت: " في كل مباراة نسعى لتحقيق الانتصار لكن لقاء اليوم له طابع خاص، وكان مهم ألا نخسر حتى نحافظ على حظوظنا في البطولة".



وأصبح رصيد المنتخب الكاميروني بعد التعادل 4 نقاط في المركز الأول بالمجموعة السادسة، وفي المقابل توقف المنتخب الغاني عند نقطتين فقط.