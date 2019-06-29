وزير الطاقة الروسي: لا نزال شريكا موثوقا به لـ"أوبك"

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إن بلاده لا تزال شريكا موثوقا به لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).



وأضاف نوفاك في بيان لوزارة الطاقة نقلت عنه وكالة أنباء بلومبرج إن أوبك والسعودية تلعبان دورا رائدا في استقرار السوق النفطية.



وتابع: "دول أوبك، وخاصة المملكة العربية السعودية، خفضت الجزء الأكبر من حجم الإنتاج، وأعطت السوق المستوى اللازم من الثقة".



وقال إن روسيا لا تزال شريكا موثوقا به لأوبك في جهودها الرامية إلى استقرار سوق النفط.



وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أنه أبرم اتفاقا مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لتمديد اتفاق "أوبك بلاس" لخفض إنتاج النفط لما بين ستة وتسعة أشهر.



جاء ذلك في كلمة أدلى بها بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.



وينتهي سريان الاتفاق الحالي بحلول نهاية يونيو الجاري وقال بوتين: "لقد اتفقنا، وسنواصل اتفاقاتنا".



وتابع: "تحت أي ظرف سنواصل دعم استمرار اتفاقاتنا، أي روسيا والسعودية، بشأن الكميات التي تم الاتفاق عليها سابقا".