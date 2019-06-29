أسامواه جيان: غانا تمتلك فرصة للتأهل وظهرنا بشكل قوي أمام الكاميرون

صرح أسامواه جيان مهاجم المنتخب الغاني، بأن فريقه يمتلك فرصة من أجل التأهل إلى دور الـ16 في بطولة أمم إفريقيا بعد التعادل في أول مباراتين بدور المجموعات.



وقال جيان في تصريحاته عقب مباراة الكاميرون: "منتخب غانا نجح في الظهور بشكل قوى اليوم لكن الحظ غاب عن الفريق لكن الأهم هو أن الفريق لم يستقبل أي أهداف في مباراة اليوم."



وتعادل المنتخب الكاميروني أمام غانا بدون أهداف في لقاء شهد تبادل عناصر كل فريق للفرص دون أن تكون هناك محاولة ناجحة في تجاوز حارس المرمى لتعرف الطريق نحو الشباك، وشارك جيان كبديل في الشوط الثاني من اللقاء.



وتابع المهاجم الغاني: "فرصة غانا لازالت قائمة للتأهل وسنخوض المباراة القادمة بهدف الفوز لضمان التواجد في دور الـ16.



ويلعب المنتخب الغاني المباراة الأخيرة في دور المجموعات أمام غينيا بيساو في الجولة الثالثة من دور المجموعات ويحتاج إلى الفوز لضمان التأهل.