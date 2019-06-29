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عالم

الحركة الشعبية الليبية تحمل قطر وتركيا مسؤولية تصفية جرحى غريان

السبت 29/يونيو/2019 - 11:14 م
جريدة الدستور
عبير سليم
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انتقدت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، مساء اليوم، عملية تصفية جرحى الجيش الوطني في مدينة غريان جنوب طرابلس، محملة المسؤولية لدولتي قطر وتركيا، واعتبرت الأمر استخفاف بالمواثيق والقوانين الدولية من قبل حكومة الوفاق.

وأوضح المتحدث الرسمي بإسم الحركة ناصر سعيد، في بيان، أن ميلشيات حكومة الوفاق أقدمت الأربعاء الماضي على الهجوم على مدينة غريان واقتحام المستشفى العام، وأعدمت جرحى القوات المسلحة العربية الليبية، في جريمة حرب بشعة تدينها كل المواثيق والأعراف الدولية.

وأضاف أن المنطقة شهدت عمليات انتقامية استهدفت قتل كل من هو عسكري ودهس بعضهم بالسيارات، فيما طالت عمليات التنكيل والتعذيب والاعتقال وحرق المنازل العديد من المواطنين الداعمين للقوات المسلحة العربية الليبية.

وأكد أن الحركة تستنكر "هذه العملية الإرهابية التي تكشف سوأة ما يسمى حكومة الوفاق... وسياساتها الإجرامية... وتعتبرها انتهاك سافر للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة مما يستدعي موقفًا أخلاقيا وقانونيًا من المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والحقوقية لملاحقة قادة الميليشيات وعلى رأسهم السراج وجويلي وباشاغا وتقديمهم إلى محكمة الجنايات الدولية".

وشدد على أن الحركة تحمل المسؤولية "لحكومات الدول الأجنبية التي تدعم الميليشيات، وعلى رأسها قطر وتركيا"، معربا عن استغراب "الحركة الوطنية صمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إزاء هذه العملية الإجرامية الإرهابية.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوضع حد لجرائم الميليشيات الإرهابية والدول الداعمة لها.

ولفت إلى دعوة الحركة "أبناء الشعب الليبي لمزيد الالتحام مع القوات المسلحة العربية الليبية والوقوف معها على قلب رجل واحد ضد قوى الإرهاب والشر".

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