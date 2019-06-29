قصور الثقافة تنعى الفنان محمد أبو الوفا

تنعى الهيئة العامة لقصور الثقافة قيادة وعاملين الفنان محمد أبو الوفا الذى وافته المنية صباح اليوم بمسقط رأسه بمحافظة الفيوم بعد صراع مع المرض، والهيئة قيادة وعاملين يتقدمون لأسرة الفنان الراحل بخالص العزاء، سألين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



يذكر أن الفنان محمد أبو الوفا هو ابن محافظة الفيوم، كانت بدايته من خلال العروض المسرحية بقصور الثقافة، وحقق في الفترة الأخيرة نجاحًا كبيرًا من خلال ظهوره في عدد من المسلسلات، أبرزها "يونس ولد فضة"، "شهادة ميلاد"، "ابن حلال"، "القيصر"، "الميزان"، "الشارع اللي ورانا"، وعُرض له مؤخرًا على إحدى القنوات المُشفرة الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس".