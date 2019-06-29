مصرع سيدة وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم سيارتين أعلى محور صفط اللبن

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 2 آخرين فى حادث تصادم سيارتين أعلى محور صفط اللبن اتجاه منطقة ثروت والجامعة، ما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث،فيما تم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى محور صغط اللبن بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.



