غسان سلامة: تسلمنا مبادرات من حفتر والسراج لحل الأزمة الليبية

رحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، بمبادرات سياسية تسلمها من المشير خليفة حفتر وقبلها من رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وأطراف أخرى.



وقال سلامة، في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية من روما، السبت، حول المبادرات الأخيرة، إنه إلى جانب المبادرة التي أطلقها رئيس حكومة الوفاق، فإننا في البعثة الأممية تسلمنا كذلك مبادرة من المشير خليفة حفتر، كما أن هناك آخرين تقدموا بمبادرات سياسية.



وأكد المبعوث الأممي أن شروط إجراء الانتخابات في ليبيا ليست متوفرة بعد، إلا أنه استدرك قائلا، إن تنظيم عدة انتخابات بلدية في ليبيا "أمر مبشر".



وأشار سلامة إلى دور الجامعة العربية في حل الأزمة الليبية، مبينا أن البعثة الأممية تزوّد الأمين العام للجامعة العربية بتقرير أسبوعي؛ لتوضيح تداعيات عدم وجود مكتب للجامعة في ليبيا.



وأوضح أنه لا يستطيع إشراك الجامعة في حل الأزمة الليبية، وقال إن ذلك "أكبر من إمكاناتي ومهمتي".



يشار إلى أن سلامة لم يصدر حتى اللحظة بيانًا يدين فيه ما أقدمت عليه ميلشيات حكومة الوفاق في مدينة غريان، بتصفية جرحى الجيش الوطني في مستشفى المدينة أثناء تلقيهم العلاج.