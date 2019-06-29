تعليق مؤثر من دينا فؤاد على صورة الهضبة ودينا الشربيني

نشرت الفنانة دينا فؤاد صورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، وهي الصورة التي نشرها الهضبة عمرو دياب أمس، وظهر فيها مع الفنانة دينا الشربيني.



ودعمت دينا فؤاد، موقف عمرو دياب ودينا الشربيني، من خلال تعليقها على صورتهما قائلة: "وفى النهاية ينتصر الحب رغم أنف الحاقدين".



وكانت دينا الشربيني ظهرت مع عمرو دياب في الصورة التي نشرها الأخير عبر حسابه على انستجرام، أمس الجمعة في أول ظهور رسمي للثنائي، وأول مرة ينشر الهضبة صورته مع دينا.



وعلى جانب آخر، يعرض لـ دينا فؤاد، حاليا مسلسل "الحلال" على "MBC مصر"، يشارك فيه كل من سمية الخشاب، وبيومي فؤاد، ويسرا اللوزي، وفادية عبد الغني، ومها أحمد ولقاء سويدان وحسن عيد وسواهم. وهو من تأليف سماح الحريري، وإخراج أحمد شفيق.