رئيس مرسيدس: لا توجد مفاوضات مع فرستابن

قال توتو فولف رئيس مرسيدس إنه لم يتحدث مع ماكس فرستابن بشأن احتمال انتقاله إلى الفريق وسط تكهنات ربطت سائق رد بول البالغ عمره 21 عاما ببطل العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.



ويمتد عقد السائق الهولندي، وهو من أبرز المواهب في الرياضة وسينطلق من الصف الأول لسباق جائزة النمسا الكبرى غدا الأحد، مع رد بول حتى نهاية 2020.



ونقلت مجلة أوتو موتور أوند شبورت الألمانية عن هيلموت ماركو مستشار رد بول مخاوفه بشأن محاولة مرسيدس لضم فرستابن لو تم تفعيل الشرط الجزائي في عقده.



وأجاب فولف عند سؤاله بشأن تصريحات ماركو "لم أتحدث مع ماكس" وأضاف "أتمنى مواصلة العمل كما نفعل وهو تقييم تشكيلة الفريق ومناقشة الأمر مع السائقين وبشأن رؤيتهم قبل الدخول في مناقشات مع أي شخص آخر".



ويمتد عقد لويس هاميلتون بطل العالم خمس مرات مع مرسيدس حتى نهاية 2020 ويملك زميله فالتيري بوتاس، الفائز بسباقين هذا العام ويتأخر بفارق 36 نقطة عن هاميلتون المتصدر، عقدا لموسم واحد مع إمكانية تمديده حتى 2020.



ويضم مرسيدس أيضا الفرنسي إستيبان أوكون (22 عاما) والذي فشل في الحصول على مكان في بطولة الموسم الحالي وأبلغ فولف الصحفيين الأسبوع الماضي على هامش جائزة فرنسا الكبرى أنه يثق في وجود أوكون في سيارة فورمولا 1 في العام المقبل ورفض فرستابن الحديث عن الشرط الجزائي في عقده.