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اقتصاد

أسعار البوتاجازات اليوم.. " كريازى" بـ6000 جنيه

الأحد 30/يونيو/2019 - 04:59 ص
أسعار البوتجزات
أسعار البوتجزات
هويدا سعيد
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رصدت "الدستور"، أسعار بعض أنواع البوتاجازات بعد الزيادة المستمرة التي تشهدها السوق، اليوم الأحد.

وجاءت الأسعار كالتالى:

- بوتاجاز يونيفرسال "5 شعلة"، يشمل اشعالًا ذاتيًا، شواية والغطاء زجاج كريستال، السعر 4800 جنيه.

- 5 شعلة 60*90 القواعد من الزهر شامل المروحة، بالإضافة لتايمر ديجتال، السعر 5900 جنيه.

- سجلت أسعار بوتاجازات كريازى الـ9700 M ستانلس "5 شعلة" سعر 6000 جنيه.

- و9601 ستانلس "5 شعلة" السعر 7200 جنيه.

- وأسعار بوتاجازات يونيون إير ويونيون تك سجلت الـ90*60 خمسة شعلة بالمروحة، وتحكم ديجتال سعر 4600 جنيه، و5 شعلة 90*60 بالمروحة سجل سعر 6300 جنيه، و90*60 عدد 5 شعلة آي شيف سجل سعر 7300 جنيه.

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