تعرف على أسعار البن اليوم بالأسواق

تعد القهوة من المشروبات التي تنال إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، ويرصد "الدستور" أسعار البن، اليوم الأحد، حيث تراوح سعر كيلو البن شاهين التركي السادة ما بين 80 و100 جنيهًا.



وسجل سعر البن شاهين السادة 300 جنيهًا للكيلو، وسعر البن الكولومبي 180 جنيهًا، وسعر طن البن الأخضر شاهين يتراوح ما بين 3000 و6000 جنيهًا، بحسب الأنواع، وسعر كيلو بن شاهين المحوج سوبر غامق 215 جنيهًا.



أما سعر كيلو بن شاهين المحوج سوبر فاتح 215 جنيهًا، وسعر كيلو بن شاهين المحوج مخصوص غامق 140 جنيهًا، وسعر كيلو بن شاهين المحوج مخصوص فاتح 132،5 جنيهًا، وسعر كيلو بن شاهين ساده غامق 95 جنيهًا، وكيلو ساده فاتح سعره 95 جنيهًا، وكيلو بن شاهين محوج مخصوص وسط سعره 115 جنيهًا.



أما البن بمحلات عبد المعبود، فسجل سعر كيلو البن الأخضر بالحبهان 124 جنيهًا، وسعر البن الأخضر سادة 92 جنيهًا، وسعر كيلو البن اليمني 280 جنيهًا، وهو أعلى سعر للبن، وسعر كيلو بن سادة فاتح 48 جنيهًا، وسعر كيلو البن 106 جنيهات، وسعر كيلو بن محوج مخصوص فاتح 64 جنيهًا.