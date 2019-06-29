مقاتلات التحالف تدمر مخازن وآليات للحوثيين في معقلهم بصعدة

دمرت مقاتلات تابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن آليات ومخازن أسلحة للميليشيات الحوثية الإيرانية في معقلها بمحافظة صعدة.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصادر عسكرية يمنية قولها إن:"مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن دكّت مواقع متفرقة لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، في مديرية كتاف شرق صعدة".



وأوضحت المصادر أنه" جرى أيضا استهداف موقع آخر للمليشيات الإرهابية في منطقة الفحلوين المتاخمة لمركز مديرية كتاف، مما نتج عنه تدمير مدفعية ومصرع عدد من عناصر المليشيا الإرهابية".



وفي سياق متصل شنت مقاتلات التحالف العربي عددا من الغارات الجوية، استهدفت مخزن أسلحة للحوثيين في وادي حضوان، بالمديرية ذاتها، وأسفر القصف عن تدميره ومصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيات الانقلابي.



كما استهدفت الغارات مواقع وتجمعات المليشيات في منطقتي الغول، والعشاش القريبتين من مركز المديرية.