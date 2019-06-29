السبت 29 يونيو 2019 الموافق 26 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

رياضة

الاتفاق السعودي يعلن تعاقده مع يمبيري

السبت 29/يونيو/2019 - 10:43 م
سيدريك يامبيري
سيدريك يامبيري
وكالات
طباعة
أعلن ة نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم، عن توقيع عقدًا مع سيدريك يامبيري قادمًا من ديجون الفرنسي.

ويمثل مدافع إفريقيا الوسطى صفوف الاتفاق بداية من الموسم الجديد وحتى ثلاثة أعوام قادمة.

نشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" تغريدة ذكر فيها:"إدارة الاتفاق تتعاقد مع مدافع إفريقيا الوسطى سيدريك يامبيري لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة 3 سنوات".

وأضاف:"يتم التوقيع النهائي بعد تجاوز اللاعب الفحص الطبي في مستشفيات المانع الشريك الطبي للنادي".

يشار إلى أن منافسات موسم 2019 2020 تبدأ يوم 22 أغسطس المقبل وكان الاتفاق أنهى الموسم الماضي محتلًا المركز الحادي عشر في ترتيب جدول دوري المحترفين السعودي برصيد 33 نقطة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

3 حالات لرفع عداد الكهرباء من المشترك.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

حماس تعلن وقف إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 باسم الطالب ورقم الجلوس

منذ حوالي 8 ساعات

رسالتان من الفتاة المكسيكية لمحمد صلاح: "الكل يستحق فرصة ثانية"

ads

الصور

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

صور.. انتشار الخدمات المرورية بمحيط استاد الإسماعيلية

image description

مدبولي يتفقد مبنى "الوزراء" بالعلمين الجديدة.. وعقد أول اجتماع به قريبا

image description

قلق بين أهالي طالبات الثانوية بالهرم أثناء امتحانات اليوم

ads

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 باسم الطالب ورقم الجلوس

طائرة تجسس تصوّر سيدات بغرف نومهن في بنها.. والأمن يضبط الفاعل

3 حالات لرفع عداد الكهرباء من المشترك.. تعرف عليها

ستوديو

"30 يونيو إرادة شعب".. أحمد موسى يطلق هاشتاج في الذكرى الخامسة للثورة

أحمد جمال من داخل المسجد الأقصى.. فيديو

شاهد.. سكب 70 ألف لتر من الخمر في مهرجان "معركة النبيذ" بإسبانيا

محمد شاهين برفقة والدته وشقيقه.. صورة

ads

رياضة

الاتفاق السعودي يعلن تعاقده مع يمبيري

إيفانكوفيتش: أهلي جدة من أكبر الفرق في آسيا

أنجوسيا أفضل لاعب في مباراة الكاميرون وغانا

الهلال السعودي يعلن رحيل الخيبري

منوعات

«ثرست ماستر» تعزّز ألعاب السباق بعجلة «فيراري»

لوحة سرقها النازيون تعود إلى فلورنسا بإيطاليا

تسجيلات أول هبوط على القمر للبيع

اكتشاف وعي سري لمرضى الغيبوبة قد ينقذ حياتهم

إسلام سياسي

وزير الأوقاف:٣٠ يونية شكلت رفضا شعبيا للجماعات الإرهابية

داعية سلفي: ثورة 30 يونية أنقذت مصر من مخططات الإخوان

أكراد سوريا تسلم الداعشي"بوكانا" إلي روما

الاتحاد الأوروبي: عودة 400 داعشي بريطاني إلي بلادهم

مقالات الرأي
ماجد حبته
30 يونيو 2013
د. منى حلمى
يوم إزاحة المستثمرين فى بيع الأوطان والأسلحة والنساء
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
ماجد حبته
قمة العشرين.. توترات وتسويات
المزيد
ads

الثقافة

22 يوليو.. حفل إطلاق ومناقشة "وادي الدوم" بدار العين

الإثنين.. بدء موسم جديد لعرض "شباك مكسور" على مسرح الطليعة

عرض الفيلم السورى "دمشق حلب" بإبداع الإسكندرية

افتتاح معرض براعم 2 للمواهب الصغيرة بقاعة لمسات الثلاثاء

صفحتنا ع الفيس بوك