الاتفاق السعودي يعلن تعاقده مع يمبيري

أعلن ة نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم، عن توقيع عقدًا مع سيدريك يامبيري قادمًا من ديجون الفرنسي.



ويمثل مدافع إفريقيا الوسطى صفوف الاتفاق بداية من الموسم الجديد وحتى ثلاثة أعوام قادمة.



نشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" تغريدة ذكر فيها:"إدارة الاتفاق تتعاقد مع مدافع إفريقيا الوسطى سيدريك يامبيري لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة 3 سنوات".



وأضاف:"يتم التوقيع النهائي بعد تجاوز اللاعب الفحص الطبي في مستشفيات المانع الشريك الطبي للنادي".



يشار إلى أن منافسات موسم 2019 2020 تبدأ يوم 22 أغسطس المقبل وكان الاتفاق أنهى الموسم الماضي محتلًا المركز الحادي عشر في ترتيب جدول دوري المحترفين السعودي برصيد 33 نقطة.