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رياضة

أنجوسيا أفضل لاعب في مباراة الكاميرون وغانا

السبت 29/يونيو/2019 - 10:39 م
جريدة الدستور
وكالات
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اختارت اللجنة الفنية لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الكاميروني أندري أنجوسيا لاعب وسط فولهام الإنجليزي، كأفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده ضد غانا في الجولة الثانية من المجموعة السادسة.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يتوج بها اللاعب بالجائزة بعد أن توج بها في الجولة الأولى أمام غينيا بيساو.

وأبدي أنجوسيا رضاه بالتعادل مع غانا مؤكدا أن المباراة كانت صعبة للغاية أمام منافس صعب وأوضح أنه سعيد بالفوز بلقب أفضل لاعب للمباراة الثانية على التوالي مؤكدا أنها مفاجأة سارة له وكان يتمنى الفوز باللقاء مع الكاميرون أيضا.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا في مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية بدلا من 16 منتخبا.

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