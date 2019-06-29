الهلال السعودي يعلن رحيل الخيبري

أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم رحيل اللاعب عبدالملك الخيبري عن صفوف الفريق.



ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت"تويتر" مقطع فيديو للخيبري يودع خلاله جماهير الفريق، وقال فيه:"أتقدم بالشكر للإدارة نواف بن سعد، سامي الجابر، محمد بن فيصل وكل التقدير للإدارة القادمة وكافة إدارات الكرة السابقة، وأقدم شكري لجميع زملائي اللاعبين والجماهير بشكل عام".



من جانبها، ثمنت إدارة النادي ما قام به الخيبري خلال الفترة الماضية من جهود متمنية له التوفيق في مسيرته المقبلة.



يشار إلى أن الهلال لم يحصد أي ألقاب في الموسم الماضي، واكتفى بالوصول إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.