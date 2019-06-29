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رياضة

السويد تصعق ألمانيا وتبلغ قبل نهائي كأس العالم للسيدات

السبت 29/يونيو/2019 - 10:34 م
جريدة الدستور
وكالات
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قاد هدفا صوفيا ياكوبسون وستينا بلاكستنيوس السويد لتعديل تأخرها إلى فوز 2-1 على ألمانيا في رين اليوم السبت، وبلوغ الدور قبل النهائي بكأس العالم للسيدات حيث ستواجه هولندا.

وبعد الاستحواذ مبكرًا على الكرة تقدمت لينا ماجول لألمانيا في الدقيقة 16 بتسديدة مباشرة، مرت من بين ساقي هدفيج ليندال حارسة السويد.

وأدركت السويد التعادل بعد ذلك بست دقائق عندما وصلت ياكوبسون إلى تمريرة ليندا سيمبرانت وسددت في مرمى الحارسة ألموت شولت.
وأشركت مارتينا فوس-تيكلنبورغ مدربة ألمانيا لاعبتها جينيفر ماروجان، التي لم تلعب بسبب إصابتها بكسر في الأصبع منذ أول مباراة ضد الصين، في بداية الشوط الثاني لكن السويد خطفت تقدمًا مفاجئًا.

وأبعدت شولت ضربة رأس من فريدولينا رولفو لكن الكرة ذهبت إلى بلاكستنيوس لتهز الشباك من مدى قريب للمرة الثانية في مباراتين.

وأهدرت ماروجان فرصة الوصول إلى الوقت الإضافي عندما وضعت الكرة بضربة رأس خارج المرمى في الدقيقة 80، وصمدت السويد لتصل إلى الدور قبل النهائي للمرة الرابعة في تاريخها.

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