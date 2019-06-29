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عالم

عشراوي تدين الحملة الإسرائيلية ضد القدس

السبت 29/يونيو/2019 - 10:30 م
حنان عشراوي
حنان عشراوي
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أدانت عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي الحملة الاسرائيلية المستمرة ضد القدس والمقدسيين، خاصة الهجوم علي قرية العيساوية بالقدس من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي أسفر عن إصابة واعتقال العشرات من أبناء البلدة وقتل الشاب محمد عبيد.

وقالت عشراوي، في بيان مساء اليوم السبت، 'إن احتجاز قوات الاحتلال جثمان الشهيد هو عمل إجرامي ومجرد من الإنسانية وهو جريمة مدانة أخلاقيا وقانونيا وسياسيا'.

وأضافت "إن هذه الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة ضد القدس دليل إضافي علي أهمية توفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل الذي يواجه هذا العدوان وحده وفي ظل استقواء إسرائيل بالإدارة الأمريكية الحالية، التي توفر لقوة الاحتلال الحماية السياسية والدعم المطلق في ارتكاب جرائمها".

وواصلت قوات وشرطة الاحتلال الخاصة، اليوم السبت، حملتها علي بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة في ظل حصار عسكري مشدد تفرضه عليها لليوم الثاني علي التوالي.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتقلت مساء اليوم الشابين أسعد داري، وعبد أبو صايمة من سيارة يستقلانها عند المدخل الشرقي للبلدة، وشملت الحملة تحطيم عدد من مركبات المواطنين، وتحرير مخالفات مالية في اطار عقوبات جماعية تفرضها علي السكان.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم تسعة عشر فلسطينيا من العيسوية بعد ليلة من المواجهات شهدتها البلدة، وأصيب خلالها أكثر من خمسين مواطنا، في اطار التعبير عن غضب السكان من الاحتلال الذي أعدم من مسافة الصفر ابن البلدة الشهيد محمد سمير عبيد مساء أول أمس خلال قمع قوات الاحتلال وقفة نظمها الأهالي في البلدة احتجاجا علي اقتحامات قوات الاحتلال اليومية للبلدة وتنكيلها بالسكان.

ونصب الاحتلال حواجز عسكرية في شوارع وأحياء البلدة وعلي مداخلها وقام بتوقيف المركبات وتحرير مخالفات مالية لأصحابها.


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