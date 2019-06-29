تيار الحكمة العراقي يستنكر اقتحام سفارة البحرين في بغداد

أدان فادي الشمري القيادي بتيار الحكمة الوطني العراقي الذي يتزعمه عمار الحكيم، حادث اقتحام سفارة البحرين في بغداد الخميس الماضي، مؤكدا أن هذا الأمر عمل مستهجن وغير أخلاقي.



وقال الشمري في بيان اليوم السبت، إن الهجوم والتجاوز على سفارة البحرين في بغداد يعبر عن حالة الانفلات والفوضى في التعامل مع ملفات تخص سيادة الدولة ومكتسباتها القومية والوطنية، وذلك وفق قناة السومرية نيوز العراقية.



واستدعت البحرين، مساء الخميس، سفيرها صلاح المالكي من بغداد للتشاور بعد اقتحام متظاهرين عراقيين موالين لإيران مقر السفارة البحرينية.



وأعربت البحرين عن استنكارها الاعتداء الذي استهدف مبنى سفارتها في العراق من قبل متظاهرين وأدى إلى أعمال تخريبية.



واقتحم متظاهرون عراقيون، مساء الخميس، مقر السفارة البحرينية في بغداد وقاموا بإنزال علم المملكة.



وتسلق المتظاهرون أسوار السفارة وانزلوا العلم البحريني، فيما قطعت القوات الأمنية جميع الطرق المؤدية الى السفارة.



فيما قال نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن التظاهرات تمت بتحريض من الميلشيات الموالية لإيران داخل العراق، وعلى رأسهم ميلشيات الحشد الشعبي التي قادت التظاهرات والتحريض ضد المملكة.