العين الإماراتي يضم المدافع الدولي محمد شاكر لمدة 5 مواسم

أعلن نادي العين الإماراتي تعاقده مع المدافع الدولي محمد شاكر، قادمًا من نادي عجمان، لمدة 5 مواسم، وذلك لتعزيز صفوف "الزعيم" بداية من الموسم الكروي الجديد وحتى 2024 وقد تم منحه القميص رقم "4".



وأعرب اللاعب عن سعادته البالغة وفخره واعتزازه بارتداء شعار "الزعيم" في تصريحاته للموقع الرسمي، مؤكدًا: "لن أذيع سرًا إن قلت لكم إنني لم أتوقع يومًا أن انضم إلى العين الذي يتمتع بخصوصية تجعله مختلفًا عن جميع الأندية الإماراتية مع كامل الاحترام للجميع، وأحمد الله العلي القدير الذي وفقني في الانتماء لهذا الكيان الشامخ".



وردًا على سؤال حول العروض التي حصل عليها أثناء مرحلة المفاوضات مع العين، قال: "بداية أود أن أعرب عن تقديري لجميع الأندية التي أعربت عن رغبتها بضمي إلى صفوفها، بيد أن الطموحات الكبيرة التي أسعى إلى تحقيقها في عالم كرة القدم لا يمكن أن تتحقق إلا باختيار عرض العين، لأنه كما ذكرت لكم مختلف عن جميع الأندية، ويكفي أنه أحد أبرز أندية القارة الآسيوية، وصاحب أكبر رصيد من البطولات محليًا، بالإضافة إلى إنجازاته غير المسبوقة على الصعيدين المحلي والإقليمي، وآخرها الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية الإمارات 2018".