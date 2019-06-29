العراق يحذر تركيا بعد قصفها لمناطق حدودية وسقوط قتلى وجرحى

أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، قصف طائرتين تركيتين مناطق في السليماينة العراقية التي تضم غالبية، كردية مطالبة الحكومة التركية بوقف القصف الذي يتسبب في ترويع الآمنين وقتل الآبرياء.



وقالت الخارجية العراقية في بيان مساء اليوم إن "العراق يعبِّر عن إدانته لقيام طائرتين حربيتين تابعتين لسلاح الجوِّ التركيِّ بقصف مكثف على منطقة كورته في محافظة السليمانيّة، ممَّا تسبَّب بإزهاق أرواح أربعة مُواطِنين، وجرح أربعة آخرين، وترويع المدنيِّين الآمنين"، وذلك وفق قناة السومرية نيوز العراقية.





واضاف البيان "في الوقت الذي نحرص فيه أشدَّ الحرص على إقامة علاقات ستراتيجيَّة طويلة الأمد، وعلى منع قيام أعمال تنطلق من الأراضي العراقية ضد أمن الجارة تركيا، نرى أنّ القيام بأعمال حربية منفردة تنتهك السيادة العراقية، وتُناقِض مبادئ حُسن الجوار التي تنظم العلاقات بين جارين متآخين كبلدينا وشعبينا".



وأكدت الخارجية العراقية أنه يجب على الجانب التركيّ وقف القصف على مناطق عراقية، وضرورة احترام السيادة، والتعاون المتبادل لضمان أمن حدود البلدين.



وقصفت طاائرت تركية اليوم مناطق بمحافظة السليمانية ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى بخلاف الخسائر المادية التي لحقت بممتلكات المواطنين.