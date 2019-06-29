حبس ميكانيكي حاول بيع سيارة مسروقة بالمعصرة

قررت نيابة حلوان حبس ميكانيكى 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، لاتهامه ببيع سيارة مسروقة بالمعصرة.



وجاء بالتحقيقات الأولية أن قسم شرطة المعصرة تمكن من ضبط ميكانيكى سيارات سبق اتهامه فى 5 قضايا آخرها "سلاح أبيض"، وذلك حال قيامه بعرض سيارة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، بالكشف عن السيارة تبين أنها ملك إحدى شركات المقاولات الكائنة بدائرة قسم شرطة المعادى، والمُحرر بشأنها محضر سرقة بقسم شرطة المعادى.



وبمواجهة المتهم اعترف بسرقة السيارة حال توقفها أسفل مقر الشركة بدائرة قسم شرطة المعادى بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.