قيادي بـ"مستقبل وطن": ثورة 30 يونيو جسدت ملحمة شعبية للإطاحة بحكم الإرهابية

قال عبد الرحيم كمال، أمين قطاع جنوب الصعيد بحزب مستقبل وطن، إن ثورة 30 يونيو تعد من أهم ثورات العالم في العصر الحديث، لأنها ‏‏جسدت ملحمة شعبية باصطفاف طوائفه للإطاحة بحكم جماعة ‏إرهابية استهدفت النيل من استقرار الدولة المصرية، مؤكدًا أن ‏‏المصريين أثبتوا للعالم أجمع بأنهم من يصنعون مستقبل بلادهم، وأنهم علي وعي كامل بالتصدي لجميع المؤامرات والتدابير الخبيثة التي كانت تدبر حيال مصر لإسقاطها.



وأضاف «كمال»، أن الشعب المصري اختيار الطريق الصحيح وقام بهذه الثورة العظيمة وغير مسبوقة فى تاريخ البشرية، حيث انحازت إليها قواتنا المسلحة الباسلة بقيادة الفريق عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي آنذاك لينجح الشعب المصري مع قواته المسلحة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة فى الإطاحة بحكم دولة المرشد لتنسف جميع مخططات إسقاط الدولة المصرية.



ووجه أمين قطاع الصعيد بـ«مستقبل وطن» التحية والتقدير للقوات المسلحة الباسلة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لانحيازه التام لإرادة الشعب وتخليص مصر والمنطقة العربية من جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الارهابية والتكفيرية.