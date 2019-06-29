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فن

جدة تحتضن "ليلة سهم" الموسيقية بحضور 5 نجوم

السبت 29/يونيو/2019 - 10:21 م
جريدة الدستور
وكالات
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تحتضن الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ليلة الأحد، حفلا موسيقيًا مميزًا أطلق عليه "ليلة سهم"، ضمن حفلات موسم جدة، يصدح فيه الفنانون رابح صقر ونوال الكويتية وأصالة وأسماء المنور وراشد الفارس، بأغنيات من ألحان الملحن السعودي (سهم)، وهذه الفكرة هي الأولى من نوعها في روزنامة الحفلات المحلية، بأن يجتمع عدد من النجوم لأداء أغنيات خاصة بملحن واحد فقط، ولاقت هذه الفكرة استحسان الجمهور الذي يعرف إمكانات الملحن سهم الفنية الكبيرة، التي ترجمها بأعمال غنائية حفظوها ورددوها.

وشهدت بروفات الحفل حضور رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، والملحن (سهم) وعدد من الفنانين.

ويعدّ الفنان رابح صقر أبرز من تعاونوا مع سهم وتغنى بـ25 أغنية من إبداعاته، وبدأ تعاونه معه عام 2004 بأغنية "كذا من ربي"، وجدد التعاون مع سهم في ألبوماته الغنائية التي طرحها أعوام 2007، 2008، 2015، إضافة إلى كثير من الأعمال المنفردة.

كما صدحت أصالة نصري بـ10 أغنيات من ألحان سهم، خاصة في ألبومها "سواها قلبي" الذي طرحته عام 2007، حيث لحن لها الأغنية التي حملت عنوان الألبوم، وتنوعت هذه الأغنيات بين الطابع السريع والعاطفي، وكررت أصالة التعاون مع سهم في ألبومها "قانون كيفك" عام 2010.

في حين أدت أسماء المنور ثماني أغنيات من ألحان سهم من 2011 إلى الآن، منها أغنية "تبسم"، التي طرحتها في ألبوم "أوساط النجوم" في العام الجاري.

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