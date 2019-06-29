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عالم

4 وفيات في فرنسا بسبب موجة الحر

السبت 29/يونيو/2019 - 10:20 م
جريدة الدستور
وكالات
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تسببت موجة الحر غير المسبوقة التي تضرب فرنسا فى وفاة ثلاثة أشخاص إضافيين في جنوب البلاد وشرقها، كما أفادت السلطات السبت، ما يرفع عدد ضحايا الحرّ في فرنسا إلى أربعة.

وفي إقليم فوكلوز (جنوب) الذي أعلنت فيه حال تأهب قصوى مع تجاوز درجات الحرارة الأربعين درجة مئوية الجمعة، نقل ستة أشخاص يعانون ارتفاعا في الحرارة إلى المستشفى منذ الجمعة وتوفي أحدهم، فيما آخر "حالته حرجة"، كما أكدت سلطات الإقليم.

ولا يزال الإقليم السبت في حالة تيقظ "برتقالية" بسبب موجة الحر. وحذرت سلطات الإقليم من "خطر وقوع عواصف رعدية معتدلة أو عنيفة مع تساقط برد في بعض الأماكن".

بالإضافة إلى ذلك، توفي شخصان الخميس في مدينة سيرناي في شرق فرنسا. وأوضح رئيس البلدية ميشال سوردي أنهما رجل ثمانيني وعامل ثلاثيني، أصيبا بإعياء مرتبط على الأرجح بموجة الحر.

وتوفي الخميس أيضًا عامل بناء يبلغ من العمر 33 عامًا كان يعمل على سطح أحد المنازل في غرب البلاد.

ومنذ بدء موجة الحر الإثنين في أوروبا، توفي ثمانية أشخاص، أربعة منهم في فرنسا، واثنان في إسبانيا واثنان في إيطاليا.

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