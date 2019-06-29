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سياسي

"الحرية المصري" يُكرم 14 من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة بالمنوفية

السبت 29/يونيو/2019 - 10:20 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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كرم حزب الحرية المصري أمانة محافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد عبد الباري أمين عام الحزب بالمحافظة، وتحت رعاية الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، بالتعاون مع المنطقة الأزهرية والأجهزة التنفيذية بالمنوفية، 14 أسرة من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة البواسل.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح الشهداء، وقال خلال الحفل إنه يجب علينا أن نفخر جميعا بشهدائنا من الجيش والشرطة، مشيرا إلى أنهم ضحوا بأرواحهم من أجل مصر والوطن العربي بأكمله.

ووزع عبد الباري، بعض الهدايا ودروع خاصة باسم الحزب على أسر الشهداء، والذي كان منهم نجل الشهيد فتحي قدري، وطلب منه إعادة الكلمة التي ألقاها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تكريمهم ونالت كلمة الطفل إعجاب الحضور.

ووعد الطفل بالوقوف بجانبه حتى يبلغ أمنيته ويحقق حلمه في الأخذ بالثأر من الإرهابيين.

كما تم تقديم الهدايا التذكارية للمستشار العسكري وممثل الداخلية ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهر بالمنوفية، وأثني على الحضور وأعضاء المنصة الكريمة علي حزب الحرية المصري وتواجده الدائم ومشاركته الدائمة لجميع الفعاليات على ارض المنوفية.

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