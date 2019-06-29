حسين صبور: السيسي حل مشاكل الإسكان الاجتماعي للطبقات الفقيرة

قال المهندس حسين صبور، الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بتطوير العشوائيات وملف الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، وحل الكثير من مشاكل العقارات خصوصا للطبقات الفقيرة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن تقسيط الوحدات السكنية على 8 سنوات بدل من 4 سنوات، تسبب في حالة ارتباك للسوق العقاري في مصر، خاصة مع دخول شركات تابعة للدولة في قطاع الإسكان الفاخر.

وأكد أن الدولة تخطط وتراقب، ولكن لا تنافس، منوها أن القطاع الخاص لم يتأثر من بناء الدولة إسكان اجتماعي للفقراء، لأن القطاع الخاص لا ينافس في هذا المجال، ولكن دخول تلك الشركات في مجال الإسكان الفاخر أثر على شركات القطاع الخاص.

وتساءل: "هل تتجه الدولة للاشتراكية ولا الاستثمار الحر؟".