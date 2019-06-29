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عالم

الأردن ينظم أول منتدى لتنمية الاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط

السبت 29/يونيو/2019 - 10:15 م
جريدة الدستور
وكالات
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انطلقت اليوم السبت، أعمال أول منتدى رقمي في الشرق الأوسط حول تنمية الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في بلدان الشرق الأوسط، بالعاصمة الأردنية عمان، والذي تنظمه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية بالتعاون مع البنك الدولي.

وسيناقش المنتدى الذي تستمر أعماله لمدة يومين خطط تنمية الاقتصاد الرقمي والمهارات الرقمية المطلوبة لشغل الوظائف في المستقبل، وإمكانية تحويل منطقة المشرق العربي إلى وجهة لخدمات تكنولوجيا المعلومات والعمليات التجارية والربط الشبكي بين مؤسسات الأعمال.

وقال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى: إن البنك يريد أن يستحدث 500 ألف فرصة عمل خلال السنوات المقبلة بالتعاون مع حكومات بلدان المنطقة، مشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص باعتباره الموجه للتنمية الرقمية.

يشارك في المنتدى عدد من الشركاء الذين يمثلون الحكومات والقطاع الخاص من الأردن ولبنان والعراق، بالإضافة إلى عدد من مؤسسات الأعمال والمستثمرين الدوليين والإقليميين.

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