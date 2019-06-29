رودريجيز: الأرجنتين من الموت إلى نصف نهائي كوبا أمريكا

أبدى النجم الكولومبي خيمس رودريجيز حزنه الشديد عقب خروج منتخب بلاده من الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أميركا، رغم المستويات المميزة التي قدمها على مدار مشواره في البطولة التي تحتضنها الأراضي البرازيلية.



وتعادل المنتخب الكولومبي مع نظيره التشيلي بدون أهداف، قبل أن يخسر بركلات الترجيح، ليتأهل الأخير لمواجهة الفائز من منتخبي أوروجواي بويرو، في آخر مواجهات الدور ربع النهائي.



وتصدر المنتخب الكولومبي المجموعة الثانية في الدور الأول، برصيد تسع نقاط، بعد الفوز على الأرجنتين، باراجواي وقطر، ولم يستقبل أي هدف طوال مشواره في البطولة.



وقال رودريجيز في تصريحات نقلتها صحيفة أوليه الأرجنتينية: "كرة القدم ليست عادلة، لك أن تتخيل كيف حال كرة القدم، منتخب الأرجنتين كان ميتًا، والآن هو في نصف النهائي، والمنتخب الكولومبي الذي قدم مستويات مميزة ودع البطولة."



وتأهل المنتخب الأرجنتيني للدور نصف النهائي، بعد الفوز على نظيره الفنزويلي بثنائية نظيفة، في الدور ربع النهائي، ليواجه نظيره البرازيلي الذي تجاوز باراجواي بركلات الترجيح.