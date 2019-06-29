مستوطنون يقتحمون البلدة القديمة في الخليل وسط حماية جنود الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم السبت، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة في مدينة الخليل.



وقالت مصادر محلية، إن عشرات المستوطنين اقتحموا بحماية جنود الاحتلال أسواق البلدة القديمة في مدينة الخليل، وتجولوا في سوق اللبن وقصبة السوق وعين العسكر، ما تسبب بإعاقة مرور المواطنين، وبث حالة من الرعب في صفوف أطفال القاطنين والتجار.



يذكر أن رواد البلدة وسكانها يعانون جراء نصب الاحتلال حواجزه العسكرية الدائمة على مداخل البلدة، لتفتيشهم والتدقيق في هوياتهم.

