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الثقافة

22 يوليو.. حفل إطلاق ومناقشة "وادي الدوم" بدار العين

السبت 29/يونيو/2019 - 10:13 م
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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تعقد بدار العين للنشر٬ حفل توقيع ومناقشة أحدث إصداراتها٬ رواية "وادي الدوم" للكاتب علاء فرغلي، وذلك في السابعة من مساء الاثنين الموافق 22 يوليو٬ بمقر دار العين للنشر 4 ممر بهر متفرع من ش قصر النيل بوسط البلد.

ويناقش الرواية الكاتب الكبير والناقد محمود عبد الشكور، والناقد إيهاب الملاح، وتدير المناقشة الدكتورة فاطمة البودي، مدير عام دار العين للنشر.

وتعد الرواية هي العمل الروائي الثاني للكاتب علاء فرغلي، بعد روايته "خيرالله الجبل" التي حازت على المركز الأول بجائزة ساويرس الثقافية فرع شباب الكتاب عام 2017.

ومما جاء في الرواية: "تدوّى البازوكة في بطن الجرف، فيفزع أهل الدومة، ويجفل طير البرجاية، وتهرب الجِمالُ من مراحها، ولا تتمهل العفاريت لتتخفّى في هيئة لا تفزع من يراها، ويلجأ أشياخ الدومة للاحتماء بالمظلات الصخرية، هربا من القصف الذي لا يعرفون مصدره، في مشهد ملتبس مليء باللقطات والشخوص والإيحاءات. تتوالى الفصول ويتوالى الكشف، وتنفك خيوط الأحداث المتشابكة فوق بقعة سحرية بعيدة، في نسج روائي للتاريخ والجغرافيا والإنسان".

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