إشبيلية يجهز عرضًا لضم نجم المغرب

يرغب نادي إشبيلية الإسباني في التعاقد مع أحد نجوم المنتخب المغربي خلال انتقالات الصيف.



وبحسب صحيفة "دي تيلجراف" الهولندية، يريد إشبيلية ضم المغربي حكيم زياش، من أياكس أمستردام الهولندي.



وقدّم زياش موسمًا رائعًا مع أياكس، وأسهم في تواجد فريقه بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما توج بلقب الدوري الهولندي.



ويشارك زياش الآن مع المنتخب المغربي في منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر.



وتوضح الصحيفة الهولندية أن إشبيلية سيقدم 30 مليون يورو لشراء الجناح المغربي.



يذكر أن عقد زياش مع أياكس ينتهي في 30 يونيو 2021.



