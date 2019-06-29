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سياسي

رئيس "اتحاد الشباب": 30 يوينو ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث

السبت 29/يونيو/2019 - 10:12 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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أكد أحمد حسني، المتحدث الإعلامي لحزب الاتحاد ورئيس اتحاد الشباب، أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث وانتصارا للهوية المصرية من محاولة طمسها ولولاها لعصفت رياح الفوضى والخراب بمصر فقد أعادت الدولة المصرية إلى مكانتها الطبيعية كما أنها تصدت للمؤامرات الخارجية والدولية وأعادت لمؤسسات الدولة هيبتها بعد الخراب والتدمير الذى أحدثته الجماعات الإرهابية.

وقال حسني في تصريحات صحفية، إن عقب تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الأمور عادت الدولة المصرية لهيبتها الإقليمية والعربية كما أنها حازت على احترام العالم بعد مرورها على الطريق الصحيح لتحقيق التنمية وإعادة بناء دولة قوية من جديد.

وأشار أحمد، إلى أن انتصار ويقظة مؤسسات الدولة والجيش المصري وإرادة الشعب على جماعة الإخوان انعكس على الساحة الإقليمية بانتصار الدولة السورية على تنظيم داعش الإرهابي، وصلابة الجيش الليبي في مواجهة التنظيمات الإرهابية في ليبيا وإفشال المخطط الأسود في المنطقة.

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