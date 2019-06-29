توتنهام يعرض على ريال مدريد التعاقد مع إيركسن مقابل 70 مليون يورو

عرض نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي على نظيره ريال مدريد الإسباني التعاقد مع النجم الدنماركي كريستيان إيركسن مقابل 70 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات اصليفية الجارية حاليًا.



وكان نادي العاصمة الإنجليزية قد أكد الصيف الماضي أنه لن يتنازل عن خدمات إيركسن بمبلغ يقل عن 150 مليون يورو، إلا ان تبقي عام وحيد في تعاقد النجم الدنماركي أجبر ناديه على التنازل في طلباته المادية، خشية فقدان خدماته مجانًا الصيف المقبل.



وتبعًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، تواصل نادي توتنهام هوتسبر رسميًا مع ريال مدريد، لبحث إمكانية انتقال إيركسن إلى نادي العاصمة الإسبانية مقابل 70 مليون يورو.



وأضافت الصحيفة الإسبانية أن الأولوية في ريال مدريد تتجه نحو التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد، إلا أن صعوبة إتمام الصفقة في الصيف الحالي، قد تدفع النادي الملكي نحو بدائل أبرزها إيركسن.



وانتقل إيركسن البالغ من العمر 27 عامًا إلى صفوف توتنهام عام 2013، قادمًا من فريق أياكس أمستردام الهولندي، مقابل 11 مليون جنيه إسترليني.