قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك استقرارًا في أسعار الذهب، اليوم الأحد 30 يونيو 2019، حيث سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 555 جنيهًا، فيما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 648 جنيهًا للجرام، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 740 جنيهًا للجرام.



وأضاف عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن الجنيه الذهب سجل سعره 5184 جنيهًا، فيما سجل سعر أوقية الذهب نحو 1403 دولارات.



وتراجعت أسعار الذهب عالميًا، أمس السبت، مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في نحو أسبوع، بينما يترقب المستثمرون تطورات التجارة بين الصين والولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر في اليابان، بحسب وكالة "رويترز".