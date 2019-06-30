الأحد 30 يونيو 2019 الموافق 27 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 30 يونيو 2019

الأحد 30/يونيو/2019 - 07:45 ص
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم الأحد 30 يونيو 2019
دعاء أبو العزم - سيد ابراهيم
طباعة
قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك استقرارًا في أسعار الذهب، اليوم الأحد 30 يونيو 2019، حيث سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 555 جنيهًا، فيما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 648 جنيهًا للجرام، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 740 جنيهًا للجرام.

وأضاف عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن الجنيه الذهب سجل سعره 5184 جنيهًا، فيما سجل سعر أوقية الذهب نحو 1403 دولارات.

وتراجعت أسعار الذهب عالميًا، أمس السبت، مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في نحو أسبوع، بينما يترقب المستثمرون تطورات التجارة بين الصين والولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر في اليابان، بحسب وكالة "رويترز".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على معلق مباراة مصر وأوغندا في أمم أفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

حالة كل دقيقتين.. سر ارتفاع معدلات الطلاق في مصر

منذ يوم

أسعار الذهب اليوم السبت 29 يونيو 2019

منذ حوالي 17 ساعة

رسالتان من الفتاة المكسيكية لمحمد صلاح: "الكل يستحق فرصة ثانية"

ads

الصور

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

صور.. انتشار الخدمات المرورية بمحيط استاد الإسماعيلية

image description

مدبولي يتفقد مبنى "الوزراء" بالعلمين الجديدة.. وعقد أول اجتماع به قريبا

image description

قلق بين أهالي طالبات الثانوية بالهرم أثناء امتحانات اليوم

ads

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

لماذا هددت تهاني الجبالي مرسي قبل اليمين الدستورية؟.. تعرف على التفاصيل

3 حالات لرفع عداد الكهرباء من المشترك.. تعرف عليها

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 باسم الطالب ورقم الجلوس

ستوديو

هاني حتحوت يحذر لاعبي المنتخب: "لا نريد مواجهة السنغال"

شريف عزمي يكشف سبب إصابة جنش: نقص الماء وسوء تغذية

سعد الصغير يطالب متابعيه بالدعاء لريهام سعيد

شاهد.. تعليق عمرو أديب على أحدث صورة لعمرو دياب مع دينا الشربيني

ads

رياضة

سان جرمان يستسلم لرغبة نيمار.. وشرطان قبل "العودة المدوية"

بايرن ميونخ يحاول ضم مدافع يوفنتوس

مدرب المغرب: أنا محظوظ بإفريقيا.. وهدفنا الصدارة

جريشة يدير أولى مبارياته فى أمم إفريقيا

منوعات

اكتشاف أكبر خزان طبيعى للمياه العذبة تحت المحيط

بريطانيا تسجل أحر يوم لعام 2019

موجة الحر تضرب أوروبا وتسجل أرقاما قياسية فى فرنسا وألمانيا

وفاة 4 أشخاص فى فرنسا بسبب موجة الحر

إسلام سياسي

وزير الأوقاف:٣٠ يونية شكلت رفضا شعبيا للجماعات الإرهابية

داعية سلفي: ثورة 30 يونية أنقذت مصر من مخططات الإخوان

أكراد سوريا تسلم الداعشي"بوكانا" إلي روما

الاتحاد الأوروبي: عودة 400 داعشي بريطاني إلي بلادهم

مقالات الرأي
ماجد حبته
30 يونيو 2013
د. منى حلمى
يوم إزاحة المستثمرين فى بيع الأوطان والأسلحة والنساء
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
ماجد حبته
قمة العشرين.. توترات وتسويات
المزيد
ads

الثقافة

"طفل الكيل" بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. 13 يوليو

قصور الثقافة تنعى الفنان محمد أبو الوفا

22 يوليو.. حفل إطلاق ومناقشة "وادي الدوم" بدار العين

الإثنين.. بدء موسم جديد لعرض "شباك مكسور" على مسرح الطليعة

صفحتنا ع الفيس بوك