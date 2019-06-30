الأحد 30 يونيو 2019 الموافق 27 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

اقتصاد

أسعار المانجو اليوم فى الأسواق

الأحد 30/يونيو/2019 - 05:35 ص
أسعار المانجو
أسعار المانجو
دعاء أبو العزم
طباعة
قال ناجي نجيب، عضو شعبة الخضار والفاكهة، بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك استقرارا في أسعار المانجو، اليوم الأحد، رغم زيادة الطلب عليها تزامنًا مع موسمها في الوقت الحالي.

وأضاف نجيب في تصريحات لـ"الدستور"، أن المانجو العويس سجلت أسعارًا تتراوح بين 20 و30 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو المانجو الهندي ما بين 15 و25 جنيهًا للكيلو، وكيلو المانجو فجر كلان ما بين 15 و20 جنيهًا، والمانجو تومي ما بين 15 و25 جنيهًا للكيلو.

فيما سجلت المانجو تيمور مابين 15 و25 جنيهًا للكيلو، وسجل كيلو المانجو زبدية ما بين 8 و12 جنيهًا، أما المانجو البلدي سجلت مابين 7 و10 جنيهات، والمانجو الفص بـ 40 جنيها.

وسجلت المانجو الفونس أسعارًا تتراوح بين 15 و25 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو المانجو دبشة ما بين 8 و12 جنيهًا للكيلو، وكيلو المانجو صديقة ما بين 16 و20 جنيهًا، والمانجو جولك ما بين 16 و12 جنيهًا للكيلو.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

"الوزراء" يوجه بصرف معاشات شهر يوليو مع الزيادة الجديدة الاثنين

منذ حوالي 16 ساعة

رسالتان من الفتاة المكسيكية لمحمد صلاح: "الكل يستحق فرصة ثانية"

منذ حوالي 20 ساعة

وفاة الفنان محمد أبو الوفا بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 18 ساعة

حالة كل دقيقتين.. سر ارتفاع معدلات الطلاق في مصر

ads

الصور

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

صور.. انتشار الخدمات المرورية بمحيط استاد الإسماعيلية

image description

مدبولي يتفقد مبنى "الوزراء" بالعلمين الجديدة.. وعقد أول اجتماع به قريبا

image description

قلق بين أهالي طالبات الثانوية بالهرم أثناء امتحانات اليوم

ads

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

لماذا هددت تهاني الجبالي مرسي قبل اليمين الدستورية؟.. تعرف على التفاصيل

3 حالات لرفع عداد الكهرباء من المشترك.. تعرف عليها

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 باسم الطالب ورقم الجلوس

ستوديو

هاني حتحوت يحذر لاعبي المنتخب: "لا نريد مواجهة السنغال"

شريف عزمي يكشف سبب إصابة جنش: نقص الماء وسوء تغذية

سعد الصغير يطالب متابعيه بالدعاء لريهام سعيد

شاهد.. تعليق عمرو أديب على أحدث صورة لعمرو دياب مع دينا الشربيني

ads

رياضة

سكالونى: علينا نسيان التاريخ أمام البرازيل

موريتانيا تحصد أول نقطة فى تاريخها ببطولة أمم إفريقيا

يوفنتوس يترقب الإعلان عن صفقة دى ليخت

راشفورد على أعتاب البقاء مع مانشستر يونايتد

منوعات

بريطانيا تسجل أحر يوم لعام 2019

موجة الحر تضرب أوروبا وتسجل أرقاما قياسية فى فرنسا وألمانيا

وفاة 4 أشخاص فى فرنسا بسبب موجة الحر

بسبب الكذب.. أمريكى يواجه 7 سنوات سجنا

إسلام سياسي

وزير الأوقاف:٣٠ يونية شكلت رفضا شعبيا للجماعات الإرهابية

داعية سلفي: ثورة 30 يونية أنقذت مصر من مخططات الإخوان

أكراد سوريا تسلم الداعشي"بوكانا" إلي روما

الاتحاد الأوروبي: عودة 400 داعشي بريطاني إلي بلادهم

مقالات الرأي
ماجد حبته
30 يونيو 2013
د. منى حلمى
يوم إزاحة المستثمرين فى بيع الأوطان والأسلحة والنساء
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
ماجد حبته
قمة العشرين.. توترات وتسويات
المزيد
ads

الثقافة

"طفل الكيل" بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. 13 يوليو

قصور الثقافة تنعى الفنان محمد أبو الوفا

22 يوليو.. حفل إطلاق ومناقشة "وادي الدوم" بدار العين

الإثنين.. بدء موسم جديد لعرض "شباك مكسور" على مسرح الطليعة

صفحتنا ع الفيس بوك